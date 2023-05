Premium Het beste van De Telegraaf

De Bruyne met waakhond Vijf sleutelduels in clash City en Real: Haaland in tang van een bezetene

Door Jonas Withouck

Erling Haaland (R) voelt de Duitse verdediger Antonio Rudiger in zijn rug. Ⓒ AFP

De quasi gespiegelde opstellingen van Real Madrid en Manchester City leverden vorige week een gelijkspel (1-1) en vooral fantastische één-tegen-één-duels op. Er worden woensdagavond in de return amper wijzigingen verwacht in de elftallen van Carlo Ancelotti en Pep Guardiola, dus kijken de koppeltjes elkaar opnieuw in de ogen. Wij zien vijf cruciale duels die zullen bepalen wie de tweede Champions League-finalist wordt.