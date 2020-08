Paul Pogba test positief op corona

Deschamps heeft de middenvelder daarom in zijn selectie voor de komende wedstrijden in de Nations League vervangen door Eduardo Camavinga.

De eerste wedstrijd van Manchester United in de Premier League is op 19 september tegen Crystal Palace. Mogelijk is Pogba dan weer van de partij.

Deschamps moet ook Tanguy Ndombele buiten de groep laten. De speler van Tottenham Hotspur testte eveneens positief op het virus. Hij is net als Pogba in afzondering gegaan.

Camavinga, speler van Rennes en nog net geen 18 jaar, debuteert in de selectie van de wereldkampioen. Ook Houssem Aouar (Lyon) en Dayot Upamecano (RB Leipzig) werden voor de eerste keer opgeroepen. Frankrijk speelt de komende maand tegen Zweden en Kroatië.