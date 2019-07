Mollema focust zich nu op de ritzeges

„Ik had geen superdag vandaag”, verzuchtte de Groninger na afloop. „Op de eerste klim had ik het al lastig, en op die laatste moest ik er halverwege af. Dan weet je dat het een lastig verhaal wordt. Het was sowieso geen goede dag voor onze ploeg, want Richie Porte heeft ook twee minuten verloren. Maar hij is nog ontzettend strijdvaardig om weer in die top-10 te komen”, zei Mollema over zijn ploeggenoot.

Ontsnapping

„Voor mij is het klassement nu in elk geval voorbij. Dat brengt misschien meer kansen voor een ontsnapping met zich mee”, aldus Mollema, die zowel verrast is door het sterke optreden van gele truidrager Julian Alaphilippe, als het optreden van het ’sterker verwachte’ Team Ineos. „Ik weet niet of Alaphilippe in staat is om de Tour te winnen. Hij heeft in andere koersen altijd wel een mindere dag gehad en nooit eerder een klassement gereden in een grote ronde.”

De 32-jarige Nederlander kijkt dan ook vol verwachting naar de laatste week. „Op die week met al die ritten naar boven de 2000 meter hoogte reageert niet iedereen even goed. Dat kan een rol spelen. Team Ineos heeft nog altijd twee man er goed tussen staan, en ook Steven Kruijswijk behoort nu tot de topfavorieten”, gaf de renner van Trek-Segafredo maar aan dat het nog alle kanten op kan.

Overleg

„En wanneer ik de topfavoriet voor een ritzege ben? Dat moeten we morgen maar eens rustig gaan overleggen”, knipoogde de Nederlander.

