Kiki Musampa nieuwe assistent Erwin van de Looi bij Jong Oranje

Voetbal

Frenkie de Jong stapt op vliegtuig, alle media in paniek

Grote paniek in Barcelona, want Frenkie de Jong is 48 uur voor het sluiten van de transfermarkt op het vliegtuig gestapt. Met bestemming Londen zijn alle alarmbellen afgegaan, maar de Oranje-international is slechts een paar dagen met zijn vriendin Mikky Kiemeney er even tussenuit en de trip staat n...