Van Barneveld gelooft voor ’waanzinnig publiek’ nog in eindzege

Raymond van Barnevel geniet van de steun die hij van het publiek in AFAS Live krijgt. Ⓒ PDC

Raymond van Barneveld mag blijven dromen van een mooi afscheid voor eigen publiek. De vijfvoudig wereldkampioen stapte zaterdagavond in AFAS Live de kwartfinales van de World Series of Darts Finals binnen. Dat deed hij via een overtuigende overwinning (6-4) op landgenoot Jermaine Wattimena.