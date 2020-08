Celtic-speler wekt woede van club door ’stiekem’ reisje naar Spanje

De 25-jarige linksback had stiekem een uitstapje naar Spanje gemaakt. Volgens de Schotse krant The Scottish Sun dreigde de regering de hele competitie te laten stilleggen, maar uiteindelijk lijken alleen de wedstrijden van Celtic en Aberdeen niet door te gaan. Celtic zou woensdag tegen Sint Mirren spelen, Aberdeen tegen Hamilton Academical.

Niet op de hoogte

Terwijl de Schotse competitie slechts hervat mocht worden onder de meest strikte quarantainemaatregelen, zou Bolingoli vorige week naar Spanje gevlogen zijn. Dat is niet alleen een overtreding van de maatregelen, Spanje is op dit moment ook een land met een verhoogd risico op corona. Bovendien zou de Belgische linksback zijn club niet op de hoogte gebracht hebben en niet in quarantaine geweest zijn, om vervolgens afgelopen weekend doodleuk mee te spelen tegen Kilmarnock.

„Ik heb een enorme fout gemaakt. Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn manager, mijn ploeggenoten, de fans en iedereen bij Celtic, omdat ik hen zo teleurgesteld heb. Ik heb een enorme inschattingsfout gemaakt, en besef dat ik nu moet leven met de gevolgen”, tekende de krant op uit de mond van Bolingoli, die wel negatief testte op corona.

Naar het café

De Schotse regering bekeek dinsdag of de hele competitie niet moest worden stilgelegd, nadat er ook al een incident was geweest met spelers van Aberdeen. Die waren in een groep van acht naar een café geweest, terwijl in de stad het coronavirus weer oplaaide. Twee van hen bleken later besmet. „Dit is een gele kaart, maar de volgende keer zal het rood zijn”, zei premier Nicola Sturgeon, die boos is. „We vragen alle mensen in het land om zware offers te brengen ten einde de pandemie onder controle te houden. Het is erg om te zien dat voetballers deze discipline niet kunnen opbrengen.”

Ook Celtic, de werkgever van Bolingoli, is woest. Dinsdag plaatste het een mededeling op de officiële website, waarin keihard werd uitgehaald naar de verdediger. „Celtic veroordeelt het gedrag van Boli Bolingoli onvoorwaardelijk”, klinkt het. „Het is moeilijk een nog meer onverantwoorde actie in te beelden, gezien de huidige omstandigheden. We vinden dat hier geen verklaring voor mogelijk is.”

Forse sancties

Bolingoli kan forse sancties verwachten. „De club zal onmiddellijk actie ondernemen. Wij hebben vandaag contacten met alle clubs op het hoogste Schotse niveau en alle relevante overheden om excuses aan te bieden voor het feit dat een van onze werknemers zoveel moeilijkheden heeft gecreëerd door zijn acties. (...) Wij betreuren het heel erg dat het gedrag van een individu deze reputatie in gevaar brengt en in een breder kader het voetbal in diskrediet brengt”, besluit Celtic.