Nachtwerk Daniil Medvedev op US Open, Carlos Alcaraz verder mede dankzij wonderpunt

Medvedev rondde zijn partij uit de tweede ronde tegen de Australiër Christopher O’Connell twee dagen eerder ook al diep in de nacht af. „Het was zwaar. Ik wil nu alleen maar gaan slapen”, sprak de 27-jarige Rus op de baan na een partij die pas tegen 23.00 uur was begonnen. Na 2 uur en 40 minuten tennis, met een onderbreking om het dak te sluiten, maakte Medvedev het via een tiebreak af. In de vierde ronde treft hij de Australiër Alex de Minaur.

Medvedev, winnaar van de US Open in 2021, opende sterk en leek de partij nog voor middernacht te willen afmaken. Twee breaks leidden in de eerste set al snel tot een 4-1-voorsprong. In de tweede leverde Báez opnieuw meteen zijn service in, gevolgd door nieuw setverlies. Maar de Argentijn, 22 jaar pas, stribbelde tegen en liep uit naar een 5-2-voorsprong in de derde set. Medvedev verliet mopperend de baan toen het dak vanwege de regen dicht moest. De Rus hervond na die pauze de concentratie, brak Báez en sleepte er een tiebreak uit die hij met 8-6 won.

Zverev klopt Dimitov

De Duitser Alexander Zverev, finalist in 2020, schaarde zich bij de laatste zestien door de Bulgaar Grigor Dimitrov uit te schakelen: 6-7 (2) 7-6 (8) 6-1 6-1. De als twaalfde geplaatste Zverev neemt het in de strijd om een plaats in de kwartfinales op tegen de Italiaan Jannik Sinner, de nummer 6 van de plaatsingslijst.

Carlos Alcaraz Ⓒ ANP/HH

Alcaraz door na zege op Evans

Titelverdediger Carlos Alcaraz verloor een set, maar desondanks staat de 20-jarige Spanjaard toch gewoon in de vierde ronde van de US Open. Alcaraz rekende af met Dan Evans, die een ronde eerder Botic van de Zandschulp vloerde. Het werd 6-2, 6-3, 4-6 en 6-3.

Alcaraz won de eerste sets makkelijk, maar daarna kwam Evans er beter in en won de Brit met fijn tennis een set. In de vierde set viel de beslissing toen de nummer twee van de wereld met een heerlijke passing Evans en diens verzet brak. Tweevoudig grandslam-winnaar Alcaraz stuit in de volgende ronde op de onbekende Italiaan Matteo Arnaldi, die Cameron Norrie vloerde: 6-3, 6-4 en 6-3.

Bron: discovery+

Alcaraz wil dolgraag de eersste speler sinds Roger Federer, de Zwitser zegevierde van 2004 tot en met 2008, worden die zijn titel in New York verdedigt. Vorig jaar klopte hij in de finale Casper Ruud.

Djokovic

Veel mensen verwachten dat Alcaraz in de finale op Novak Djokovic stuit. De nummer één van de wereld rekende met veel problemen af met Laslo Djerre: 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 en 6-3.