Titelverdediger Carlos Alcaraz mede dankzij wonderpunt naar vierde ronde US Open

Alcaraz won de eerste sets makkelijk, maar daarna kwam Evans er beter in en won de Brit met fijn tennis een set. In de vierde set viel de beslissing toen de nummer twee van de wereld met een heerlijke passing Evans en diens verzet brak. Tweevoudig grandslam-winnaar Alcaraz stuit in de volgende ronde op de onbekende Italiaan Matteo Arnaldi, die Cameron Norrie vloerde: 6-3, 6-4 en 6-3.

Bron: discovery+

Alcaraz wil dolgraag de eersste speler sinds Roger Federer, de Zwitser zegevierde van 2004 tot en met 2008, worden die zijn titel in New York verdedigt. Vorig jaar klopte hij in de finale Casper Ruud.

Djokovic

Veel mensen verwachten dat Alcaraz in de finale op Novak Djokovic stuit. De nummer één van de wereld rekende met veel problemen af met Laslo Djerre: 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 en 6-3.