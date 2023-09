Springruiters eindigen op EK als zevende in landenwedstrijd

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Springruiters in landenwedstrijd op EK in Milaan zevende

17.14 uur: De Nederlandse springruiters zijn op het EK in Milaan als zevende geëindigd. De ploeg van bondscoach Jos Lansink kwam in de teamfinale tot een totaalscore van 26,29 strafpunten en kon daarmee geen aanspraak maken op de medailles. De titel ging naar Zweden, dat met 9,51 strafpunten Ierland en Oostenrijk voorbleef. Ierland pakte het zilver met 18 strafpunten. Oostenrijk kwam tot 22,77 strafpunten.

Harrie Smolders was in de slotronde van de teamfinale de beste Nederlander met een foutloze rit op Uricas. Willem Greve zorgde met Highway voor 1 strafpunt en Maikel van der Vleuten met O'Bailey voor 6 strafpunten. De score van Jur Vrieling met zijn paard Long John Silver (8 strafpunten) telde niet mee voor de teamuitslag.

De Nederlandse equipe was ook als zevende begonnen aan de laatste proef na de twaalfde plaats na de eerste dag. De springruiters eindigden vlak achter Duitsland, Spanje en Zwitserland, die door teveel fouten ook buiten het podium vielen.

De Nederlandse springruiters hadden zich dankzij de tweede plaats bij de wereldtitelstrijd in het Deense Herning vorig jaar al geplaatst voor de landenwedstrijd bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

AZ mogelijk toch met topscorer Meerdink en aanvoerder Goes naar Argentinië

15.53 uur: Youth League-topscorer Mexx Meerdink kan mogelijk toch met AZ mee naar Argentinië voor het wereldbekerduel met Boca Juniors. Hij, captain Wouter Goes en Lewis Schouten voegen zich bij de selectie van Jong AZ voor het duel van zondagmiddag met ADO Den Haag.

Het drietal was de afgelopen maanden herstellende van blessures. Trainer Pascal Jansen gaf tijdens het wekelijkse persmoment aan dat, zoals het er nu naar uitziet, twee van de drie spelers minuten gaan maken tegen ADO. Afhankelijk van hoe zij zich houden, stappen ze vervolgens in het vliegtuig naar Argentinië.

Vorig seizoen won AZ Onder 19 de finale van de Youth League, na onder meer Real Madrid en Barcelona te hebben verslagen. De AZ-talenten spelen volgende week zaterdag onder leiding van Jong AZ-coach Jan Sierksma het duel om de Intercontinental Cup in Argentinië.

Goes speelde vorig seizoen acht competitieduels in het eerste van AZ. Hij was aanvoerder van het Youth League-team. De strijd om de wereldbeker vindt volgende week zaterdag plaats. Voor Meerdink, die een belangrijke penalty scoorde in de Conference League tegen Anderlecht, eindigde de teller op zes. Schouten wacht nog op zijn officiële debuut.

Kees Smit, een van de andere smaakmakers in het Youth League-team van vorig seizoen, werkt op dit moment nog individueel aan zijn herstel.

Spaanse verdediger Alba stopt als international

12.59 uur: Jordi Alba stelt zich niet meer beschikbaar voor het Spaanse elftal. Dat heeft de Spaanse voetbalbond vrijdag bekendgemaakt. Alba heeft besloten zich volledig te richten op het clubvoetbal.

De voormalig linksback van Barcelona, die nu in de Verenigde Staten actief is bij Inter Miami, won in juni nog de Nations League met de Spaanse ploeg.

Alba maakte in 2011 zijn debuut voor de Spaanse ploeg en kwam 92 keer uit voor zijn land. De 34-jarige verdediger maakte in 2012 één van de vier doelpunten tijdens de EK-finale tegen Italië en hielp Spanje daarmee aan de Europese titel.

Sinner keert terug naar tennistoernooi Rotterdam

10.10 uur: Jannik Sinner doet in februari volgend jaar opnieuw mee aan het tennistoernooi in Rotterdam. De Italiaan, die dit jaar tot de finale reikte in Ahoy, kondigde zijn deelname aan tijdens de US Open, waar hij als een van de outsiders voor de titel wordt gezien.

Met de 22-jarige Sinner haalt toernooidirecteur Richard Krajicek de tweede grote naam binnen. Eerder liet ook de Rus Daniil Medvedev weten volgend jaar naar Rotterdam af te reizen. De voormalig nummer 1 van de wereld is de titelverdediger. Hij was eerder dit jaar in drie sets te sterk voor Sinner in de finale.

Krajicek is blij dat Sinner terugkeert voor de 51e editie van het ABN AMRO Open: „Hij is één van de mooie voorbeelden van ons beleid om Nederlandse en internationale toptalenten de kans te bieden om op het hoogste niveau in actie te komen. De wildcard die we hem als 18-jarige gaven, betaalt zich dubbel en dwars uit. Hij is een van de jonge twintigers die momenteel het stokje overnemen om het tennis de komende jaren te gaan domineren”, aldus de oud-tennisser.

Het ABN AMRO Open, zoals het toernooi tegenwoordig heet, wordt gespeeld van 10 tot en met 18 februari. Sinner en Medvedev zijn vooralsnog de enige spelers die hun komst officieel bekend gemaakt hebben.