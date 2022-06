Jakobsen tankt vertrouwen richting Tour met zege in België

Voor de 25-jarige Jakobsen is het alweer zijn tiende overwinning van het seizoen en een lekkere opsteker twee weken voor de start van de Tour de France in Kopenhagen, waarin hij normaliter de beoogde sprinter is van de Belgische formatie. Hij had in de straten Beringen veel meer snelheid dan Philipsen en ook andere grote namen als Sam Bennett en Mads Pedersen kwamen niet in de buurt.

Vier honderdsten

De ontknoping voor het klassement vond een klein kwartiertje voor de massasprint jarig. Schmid begon aan de laatste etappe met een voorsprong van vier honderdsten van een seconde op Wellens. De beslissing in de Ronde van België zou daarom vallen in de gouden kilometer op zo’n zes kilometer voor de streep, waarin in drie sprints kort na elkaar bonificatieseconden te verdienen waren.

Wellens pakte bij de eerste sprint drie bonificatieseconden. De Belg van Lotto Soudal werd in aanloop naar de tweede en derde sprint echter gehinderd door Yves Lampaert, ploeggenoot van Schmid. De Zwitser kon voldoende seconden pakken om in bonificatieseconden weer gelijk te komen met Wellens en zijn minimale voorsprong te houden.

„Tussen de eerste en tweede sprint heb ik een aanvaring met Lampaert en dat kost mij de eindzege”, baalde Wellens. „Ik kan er ook niks aan doen. Ook al diskwalificeren ze Lampaert, het gaat mij niet veel opleveren. Ik ga er de Ronde van België niet mee winnen.”

Drie zeges

Met de ritzege van Jakobsen, de eindzege van Schmid en de tijdritoverwinning van Remco Evenepoel in Zwitserland verzekerde Quick-Step zich van drie overwinningen in amper een uur tijd.