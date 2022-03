Louis van Gaal gaat nog meer zijn stempel drukken

Wielrennen

Kleindochter van voormalig premier Dries van Agt wil profrenster worden

Opa Dries van Agt (91) was een groot wielerfan. Zo was de voormalig minister-president en minister van justitie aanwezig bij de huldiging van Joop Zoetemelk toen die in 1980 de Tour de France won. Ook staat de CDA-politicus bekend als een fervent toerfietser.