Griekse zeilbond ontslaat van seksueel misbruik beschuldigde official

De winnares van olympisch goud in 2004 (Athene) en brons in 2008 (Peking) vertelde afgelopen week dat ze seksueel was misbruikt door een hooggeplaatste official van de nationale bond. Het zou gaan om Adamopoulous.

Bekatorou deed haar onthulling in een door de Griekse overheid gesponsorde teleconferentie over seksueel misbruik. De inmiddels 43-jarige Bekatorou zei dat ze op haar hotelkamer was misbruikt na kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Ze zweeg destijds om te kunnen blijven zeilen. Bekatorou vertelde dat de dader nog altijd een „machtspositie” bekleedt bij de zeilbond.

De Griekse federatie meldde in een verklaring „geschokt” te zijn. „Om de reputatie van de bond, de atleten en coaches te beschermen, hebben we onmiddellijk het ontslag aangevraagd van vicevoorzitter Aristides Adamopoulos. Hij zou degene zijn om wie het gaat. We hebben de heer Adamopoulos ook verzocht om zijn ontslag in te dienen als vertegenwoordiger van de zeilbond bij het Grieks olympisch comité.”

Het verhaal van Bekatorou leidde tot heel wat onthullingen op sociale media van andere Griekse sporters die zeggen ook te maken hebben gehad met seksueel misbruik.