Willem II-trainer Robbemond: ’Blijkbaar mogen we niet meer juichen’

„Dit wisten we wel. Het waren de regels die naar iedereen zijn doorgestuurd en de scheidsrechter houdt zich - terecht - aan die regels”, stelt Robbemond tegenover ESPN. „Dan weet je dat het bij een tweede keer dat het klaar is. Wij maken die goal en Elton (Kabangu, red.) in zijn blijdschap, die gaat dan juichen. Blijkbaar mag dat niet meer, want dan gebeurt er dit.

„Je kon er op wachten, want sinds corona zien we duizenden biertjes het veld op gaan, overal. Het lijkt me duidelijk dat het een keer over moet zijn, alleen is het zonde dat het bij deze wedstrijd gebeurt. Ik snap de teleurstelling bij hen als wij scoren, zo zou die er andersom ook geweest zijn bij ons. Alleen je moet jezelf gewoon gedragen. Drink dat biertje lekker op, dat lijkt me veel leuker ook”, aldus Robbemond.

Verdediger Wessel Dammers deed ook zijn zegje. „Ongelooflijk triest. Dat je een goal maakt en niet bij de cornervlag kan gaan juichen, omdat je dan allerlei voorwerpen naar je toegegooid krijgt. Een trieste bedoening. We kunnen toch moeilijk zeggen dat een uitploeg nergens meer mag juichen, dat gaat nergens over.”

Bekijk ook: Brabantse derby tussen NAC en Willem II definitief gestaakt na vuurwerk op veld

Even probeerden spelers scheidsrechter Manschot op het veld nog op andere gedachten te brengen. „Maar hij was daar heel stellig in, want ik ook wel goed vind. Wij wisten snel dat hij niet meer van mening ging veranderen.”