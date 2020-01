Ajax wil Ryan Babel half jaar huren

De reden dat kind van de club Babel weer in beeld kwam bij de Amsterdammers is de (eerdere) blessures van Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad enerzijds en de financiële problemen bij de Turken anderzijds.

Hoewel Babel een overstap ziet zitten en Ajax hem graag aan de selectie wil toevoegen, is een deal mede door de financiële afwikkeling met Galatasaray nog lang geen uitgemaakte zaak. Bij een eventuele verhuur aan Ajax krijgt Babel de kans om zich nadrukkelijker onder het oog van bondscoach Ronald Koeman in de Eredivisie in de EK-selectie te spelen.

De Amsterdammer genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax en stapte in juli 2007 voor 17,5 miljoen euro over naar Liverpool. Na vier een ’Red’ te zijn geweest, vertrok de vleugelaanvaller naar Hoffenheim. Via de Duitsers, Ajax (in het seizoen 2012/2013), Kasimpasa, Al Ain, Deportivo La Coruna, Besiktas en Fulham belandde hij in de zomer van 2019 bij Galatasaray.

In de tot nu toe 63 interlands voor Oranje, kwam Babel tot 10 treffers.

Ryan Babel in het shirt van Oranje Ⓒ Hollandse Hoogte