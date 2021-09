Koploper Bayern München heeft ondanks rode kaart weinig moeite met hekkensluiter

Thomas Müller brak na tien minuten al de ban. De Duitser scoorde vanaf zo’n zestien meter. Twintig minuten later verdubbelde Joshua Kimmich met een geplaatst schot de score en dus zocht de Rekordmeister met een comfortabele voorsprong de kleedkamer op.

Vlak na rust moet de ploeg van Nagelsman met tien man verder, nadat Benjamin Pavard met een rode kaart naar de kleedkamer was gestuurd. De Fransman maakte een harde sliding op Julian Green en dus was een rode kaart de enige passende straf. Maar ook met tien man kon Greuther Fürth geen vuist maken. Met een knappe tekende Robert Lewandowski twintig minuten voor tijd voor het derde doelpunt van Bayern. Via Cedric Itten deed Greuther Fürth vlak voor tijd nog wel iets terug, maar spannend werd het zeker niet meer.

Als Mark van Bommel zaterdag met Wolfsburg van Hoffenheim wint, komt zijn ploeg weer op gelijke hoogte met Bayern en delen beide clubs de koppositie.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga