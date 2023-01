Opmerkelijk: Barça-voorzitter gelooft in Super League zónder Engelse clubs

„In maart of april krijgen we de uitspraak van het Europees Hof te horen. Ik denk dat de clubs er baat bij zullen hebben”, aldus Laporta donderdag in gesprek met radiozender Cadena SER. Van de clubs die een kleine twee jaar geleden met de plannen naar buiten kwamen, zijn FC Barcelona, Real Madrid en Juventus nog over. De Engelse clubs trokken zich, vooral vanwege woedende reacties van hun supporters terug.

Wat Laporta betreft gaat de Super League van start zonder Engelse clubs. „De Super League zal een competitie zijn die kan wedijveren met de Premier League”, aldus de voorzitter. „Ik vermoed dat de Engelse teams in eerste instantie niet zullen deelnemen, maar dat we later zullen samensmelten.”