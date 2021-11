Mo Ihattaren geeft teken van leven

Door Jeroen Kapteijns

Mohamed Ihattaren. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Mo Ihattaren leek de afgelopen weken van de aardbodem verdwenen, maar heeft een teken van leven gegeven. De ex-PSV’er, die een maand geleden om privé-redenen Sampdoria de rug toekeerde en naar Nederland vertrok, postte een fotootje op zijn Instagram-account, waarop hij op het terrein van Elinkwijk in Utrecht poseert met personal trainer Jordy Best, eigenaar van Best Personal Sport Skills. Daarmee geeft Ihattaren in ieder geval te kennen, dat zijn hoofd weer naar sport staat.