Chelsea boekt met Ian Maatsen als invaller eerste zege van het seizoen

Chelsea heeft in zijn derde wedstrijd van het seizoen de eerste overwinning geboekt. De ploeg van de nieuwe trainer Mauricio Pochettino versloeg in eigen stadion het gepromoveerde Luton Town met 3-0. Ian Maatsen viel in de slotfase in bij de Londenaren.

Ian Maatsen (l.) tijdens zijn invalbeurt tegen Luton Town. Ⓒ ANP/HH