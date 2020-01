Van Wonderen in beeld bij NAC Breda

De oud-middenvelder vond dat hij in die rol onvoldoende tot zijn recht kwam en voelde zich daar niet prettig bij. De trainer uit Bennekom zei daar toen over: ,,Ik voelde me niet happy in de rol die ik moest vervullen en als je je niet senang voelt dan functioneer je ook niet goed. Dan kan ik wel doorgaan, maar daar heeft dan niemand iets aan. Ikzelf niet, maar ook de spelersgroep en de staf niet. Daarom heb ik deze beslissing genomen. Uiteindelijk wil ik weer gaan doen, waar ik goed in ben en waar ik energie van krijg.”

Van Wonderen, die het hoogste trainersdiploma bezit, gaf toen ook aan, dat hij het tijd vindt om op eigen benen te gaan staan. ,,Dat is zeker een optie voor me. Ik heb die diploma’s niet voor niets gehaald.”

Van Wonderen heeft een verleden als speler bij NAC, dat op zoek is naar een nieuwe trainer na het ontslag van Ruud Brood. Die werd op oudejaarsdag ontslagen, hoewel hij van zijn laatste vijf wedstrijden er drie had gewonnen en maar één verloren. De interne verhoudingen bij NAC bleken echter ernstig verziekt. Zo toonde Brood zich in een interview met Telesport uiterst kritisch over technisch directeur Tom Van den Abbeele en algemeen directeur Luuc Eisenga.

Ruud Brood nam geen blad voor de mond toen hij zijn verhaal deed over zijn ontslag. Ⓒ ANKO STOFFELS

Onder leiding van interim-trainer Willem Weijs hervatte NAC gisteren de competitie. Van een schokeffect na het ontslag van Brood was niets te merken. Tegen Helmond Sport, de nummer voorlaatst van de Keuken Kampioen Divisie, werd het 0-0. NAC hoopt dit seizoen in één jaar terug te keren op het hoogste niveau. Onder leiding van Brood werd een periodetitel gepakt, zodat deelname aan de play-offs gegarandeerd is. Door het gelijkspel tegen Helmond Sport is het gat naar een directe promotieplek vijf punten geworden.

