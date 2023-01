Coureur Erik van Loon keert nooit meer terug in ’Dakar’

De Brabander, wiens vrouw Anja ook meedoet, wilde in zijn dertiende deelname aan ’Dakar’ voor een plek in de top 5 gaan. Van Loon liep al echter tijdens de proloog op oudejaarsdag tijdverlies op, omdat zijn Toyota in het zand over de kop sloeg. Ook in de vijfde etappe verloor hij door technische problemen veel tijd. Volgend jaar doet hij niet meer mee aan de beroemde rally.

„Het zat er natuurlijk wel een beetje aan te komen”, zegt Van Loon, die wel actief blijft in de rallysport. „De Dakar Rally is vaak hard voor me geweest, maar heeft me ook veel gegeven. Het heeft me gevormd tot wie ik ben. Aanpakken, doorzetten en samen iets bereiken. Ik vind het een fantastische sport, maar beleef inmiddels meer plezier aan de andere rally’s. Deze twee weken zijn enorm zwaar en het risico is ontzettend hoog op dit niveau. Als je dan zo’n zware crash meemaakt, ga je daar toch eens goed over nadenken. Als ik dan de kosten en het risico afweeg, dan vind ik dat de Dakar niet meer waard. Ik hoef me niet meer te bewijzen.”

Van Loon eindigde in 2015 op de vierde plaats in het klassement. Vorig jaar miste hij de Dakar Rally vanwege een positieve coronatest.