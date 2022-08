Gemengde estafetteploeg pakt EK-goud op wisselslag

Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen zwommen naar een tijd van 3.41,73. Italië werd tweede voor Groot-Brittannië.

De Nederlandse estafettezwemsters pakten donderdag al verrassend het goud op de 4x200 meter vrije slag.

De estafetteploeg was eerder op de dag in de series al de snelste geweest met 3.46,64. Toen zwom Tessa Giele als laatste. Haar plaats werd in de finale ingenomen door Steenbergen. Het is de tweede gouden medaille voor Steenbergen deze vrijdag en de derde in totaal. Ze won eerder op de avond de Europese titel op de 100 meter vrije slag en een dag eerder goud met de estafettezwemsters op de 4x200 meter vrije slag.

Bij de uitgestelde EK die vorig jaar plaatsvonden in Boedapest, veroverde het Nederlandse viertal zilver achter Groot-Brittannië. Op de WK eerder deze zomer was er voor de estafetteploeg op dit nummer brons.