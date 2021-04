’Voormalig NFL-speler (32) richt bloedbad aan en doodt zichzelf’

De 32-jarige Adams zou de bekende dokter Robert Lesslie, die hem in het verleden behandelde, thuis hebben opgezocht. Daar zou hij de 70-jarige man, diens 69-jarige vrouw en kleinkinderen van 9 en 5 hebben doodgeschoten. Ook een man die bij de familie aan het werk was, is vermoord. Een andere aanwezige raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie zocht uren naar de schutter, alvorens ze hem dood aantroffen. De schutter, die volgens AP dus de 32-jarige Adams is, had zichzelf al van het leven beroofd. De politie wil nog niet bevestigen of het echt om de voormalig footballspeler gaat. „We hebben de persoon gevonden van wie we denken dat hij verantwoordelijk is, maar het onderzoek is nog in volle gang”, zo luidt het officiële statement.

Adams speelde gedurende zijn carrière als cornerback voor San Francisco 49ers, New England Patriots, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets en Atlanta Falcons. In 2015 ging hij met pensioen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.