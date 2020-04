FC Emmen verder met Lukkien en gesprekken over nieuw stadion

De 48-jarige Lukkien is sinds 2016 hoofdtrainer van FC Emmen, waarmee hij twee jaar geleden naar de eredivisie promoveerde. Zijn oude verbintenis liep volgend jaar zomer af.

„Ik ben blij met het vertrouwen van de club in mij en ik heb veel vertrouwen in de club”, reageert Lukkien.

„De ambities van de club en die van mij komen overeen en zolang dat zo is hebben we een gezamenlijke toekomst. Daarnaast heb ik het gevoel dat we hier, met FC Emmen, nog lang niet klaar zijn. Dat geldt voor mezelf, maar ook voor de mensen met wie ik werk die allemaal een belangrijke en positieve rol spelen in de keuze om twee jaar langer bij deze club te blijven.”

Voorzitter Ronald Lubbers is blij dat Lukkien zich langer gebonden heeft aan FC Emmen. Hij sprak ook de hoop uit dat de club uit Drenthe volgend seizoen met dezelfde begroting kan blijven werken. Ook de gesprekken over een nieuw stadion gaan volgens hem voorlopig door.