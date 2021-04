Degradatie Schalke 04 nabij, goal Weghorst deert Bayern niet, Leverkusen nu vijfde

Al binnen het halfuur was het uitzicht voor Schalke bijzonder somber, na goals van Lucas Höler en Roland Sallai. Die laatste benutte een strafschop nadat Klaas-Jan Huntelaar een wat domme overtreding op hem maakte. Na de pauze maakte Christian Günter er nog twee voor Freiburg.

Theoretisch gezien heeft Schalke nog een kans om directe degradatie te ontlopen. Maar dan moet het in vijf wedstrijden wel 13 dertien punten en 43 goals goedmaken op Hertha BSC.

Bayern wint van scorende Weghorst

De treffer die Wout Weghorst na ruim een halfuur spelen maakte, was bijzonder fraai. Met binnenkant voet plaatste hij de bal laag en buiten het bereik van Manuel Neuer. Het was alleen jammer voor de spits, dat Bayern München er voor rust drie scoorde. Tiener Jamal Musiala maakte er twee en ook Eric Maxim Choupo-Moting werkte zich op het scorebord. Na de pauze maakte Maximilian Philipp er nog wel 2-3 van, maar het was niet genoeg voor Wolfsburg om er een punt aan over te houden.

Bayern staat nu zeven punten los van RB Leipzig, dat vrijdag punten morste bij TSG Hoffenheim, en heeft bovendien een veel beter doelsaldo.

Leverkusen klimt naar vijfde plek

Hannes Wolf is als trainer van Bayer Leverkusen nog altijd ongeslagen in de Bundesliga. De opvolger van de vorige maand ontslagen Peter Bosz zag zijn elftal met 3-0 winnen van het tegen degradatie strijdende 1. FC Köln.

Wolf pakte uit drie competitieduels 7 punten met Leverkusen, dat nu op de vijfde plaats staat. Borussia Dortmund kan die positie zondag weer overnemen.

De Nederlanders Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven vielen in de tweede helft in bij Leverkusen. Leon Bailey scoorde twee keer en Moussa Diaby nam één treffer voor zijn rekening.

Köln blijft op de voorlaatste plaats staan met 3 punten achterstand op nummer 16 Hertha BSC. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks.

Vrijdag: Uitglijder Leipzig bij Hoffenheim

RB Leipzig heeft vrijdag in de Bundesliga twee punten verspeeld tegen Hoffenheim. Op eigen veld kwam de nummer 2 niet verder dan 0-0. Even leek het nog goed te komen voor Leipzig. Yussuf Poulsen dacht in de 96e minuut alsnog de bevrijdende treffer te maken. Na tussenkomst van de VAR ging het feest niet door.

Middenvelder Christoph Baumgartner (tweede van links) van Hoffenheim is in de slag met Tyler Adams. Ⓒ AFP

Angeliño was voor het eerst sinds half februari weer basisspeler bij Leipzig. De oud-PSV’s kon lange tijd niet spelen vanwege een spierblessure. Hij hield het een half duel vol. Melayro Bogarde zat op de bank bij Hoffenheim.

