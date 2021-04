Puntenverlies Leipzig in strijd om Duitse titel

Middenvelder Christoph Baumgartner (tweede van links) van Hoffenheim is in de slag met Tyler Adams. Ⓒ AFP

RB Leipzig heeft vrijdag in de Bundesliga 2 punten verspeeld tegen Hoffenheim. Op eigen veld kwam de nummer 2 niet verder dan 0-0. Het verschil met Bayern München is nu 4 punten. De koploper krijgt zaterdag de kans in het duel bij VfL Wolfsburg verder uit te lopen.