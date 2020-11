IJzersterke start Dirk van Duijvenbode bij Players Championship Finals

Het was een wedstrijd van hoog niveau. Van Duijvenbode gooide zes keer 180 en kwam tot een gemiddelde van 101.16. Zijn opponent uit Ierland kwam zelfs tot een gemiddelde van 102.85 en gooide vier keer de maximale score.

Een andere Nederlander redde het net niet. De Duitser Gabriel Clemens bleek in een beslissende leg net was beter dan onze landgenoot Martijn Kleermaker: 6-5. De sterke Belg Dimitri van den Bergh liet zich vloeren door Ryan Searle: 6-2.

In totaal komen vrijdag tien Nederlanders in actie. Michael van Gerwen mag laten zien dat hij de uitschakeling van de Grand Slam of Darts heeft verwerkt, waar hij in de kwartfinales acht wedstrijdpijlen liet liggen tegen Simon Whitlock. De nummer één van de wereld treft Darius Labanauskas.