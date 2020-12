Diego Ulissi verrast door hartproblemen: ’Ik ben boos en bezorgd’

Ulissi, in oktober nog twee keer ritwinnaar in de Giro d’Italia, reageerde aangeslagen. „Ik kan niet verbergen dat ik bezorgd en boos ben. Ik heb hier nooit een signaal van gekregen, voelde mij steeds goed. Gelukkig heeft de medische staf van de ploeg deze afwijking snel ontdekt. Ik las nu een pauze in en hopelijk is die tijdelijk. Tegelijk weet ik dat gezondheid het belangrijkste is en het leven niet eindigt bij het wielrennen.”