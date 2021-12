Video: Daniel Ricciardo ligt dubbel om tattoo ex-teambaas Cyril Abiteboul

De Australische coureur van - tegenwoordig - McLaren deelde maandag dus al een foto op Instagram, waarop te zien is dat Abiteboul ligt, terwijl er op zijn been een tatoeage wordt gezet. „Een weddenschap is een weddenschap. Woensdag de video!”, schreef Ricciardo erbij.

De video is er inmiddels.. Op de beelden is te zien hoe Ricciardo naar de tattooshop rijdt: „Hij al wel nerveus zijn, zou ik ook zijn.” Vervolgens ontmoet hij Abiteboul daar. „Ik mis de Formule 1. Ik kijk niet alles”, laat hij weten. In 2020 verliet hij Renault toen het Alpine werd.

Ricciardo ligt dubbel

„Ik ben echt opgetogen voor je”, zegt Ricciardo licht sarcastisch over de tatoeage, die de coureur van McLaren mocht bepalen. De Australiër ligt voor de verandering weer eens dubbel. „Wat je ook in je hoofd hebt, in het echt is het altijd groter.”

Abiteboul begint dan langzaam pijn te lijden, waar Ricciardo om kan lachen. Na het zetten van de tattoo is de Fransman blij, zo zegt hij. „Het ziet er mooi uit.” De coureur voelt zich een beetje schuldig. „Maar ook weer niet. Ik denk oprecht dat hij het mooi vindt en er blij mee gaat zijn. Hij kan in ieder geval zeggen dat hij een tatoeage heeft, hoe dan ook. Het is een groot moment.”

Volgens Ricciardo hadden veel mensen hun twijfels of Abiteboul de weddenschap wel na zou komen. „Bedankt!”, zo sluit hij af.