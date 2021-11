Voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul komt belofte aan Daniel Ricciardo na en zet tattoo

De Australische coureur van - tegenwoordig - McLaren deelde een foto op Instagram, waarop te zien is dat Abiteboul ligt, terwijl er op zijn been een tatoeage wordt gezet. „Een weddenschap is een weddenschap. Woensdag de video!”, schrijft Ricciardo erbij.

Wat voor tattoo het is geworden, wordt wellicht woensdag in de video duidelijk. Ricciardo mocht het design kiezen, liet hij al eerder weten. „Ik ga nu eens nadenken wat we gaan doen. Ik kies het design en hij de plek waar de tatoeage komt te staan. Het gaat iets worden dat met mij te maken heeft, maar ook met Duitsland. Want dat is de plek waar het is gebeurd.”

De Fransman grapte destijds dat hij weinig meer van een eventuele weddenschap kon herinneren, aangezien die tot stand kwam ’na het drinken van een aantal biertjes’. „Maar ik ben een man van mijn woord, dus hij gaat er zeker komen. Alleen moet ik nog even bepalen hoe groot hij wordt en waar hij komt. Volgens mij mocht Daniel het design kiezen en ik de plek en de grootte. Dus wat dat betreft kom ik goed weg.”