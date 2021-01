Jorien ter Mors wint 1000 meter, Angelina Golikova leidt voor Jutta Leerdam

Net zoals eerder op de 500 meter maakte Jutta Leerdam ook nu weer een paar missertjes in een verder snelle race. Zodoende was haar tijd van 1.14,15 goed, maar zeker niet perfect. Daardoor kon Jorien ter Mors profiteren, ze was vijf honderdste sneller dan haar landgenote.

In de laatste rit stond leider Angelina Golikova tegenover de nummer twee Femke Kok. De Russin opende razendsnel en reed ook een sterke eerste ronde. Tijdens de laatste meters stortte ze in, maar toch wist ze haar leidende positie in het klassement te behouden. Ze verdedigt zondag een voorsprong van 17 honderdste op Leerdam. Kok en Ter Mors staan daar kort achter.

Golikova wint 500 meter

Op het Europees kampioenschap sprint heeft de Russin Angelina Golikova de eerste 500 meter gewonnen. In de laatste rit was ze de enige die onder de tijd van Femke Kok wist te duiken, die tweede werd. Jutta Leerdam werd vierde, ondanks een flinke misser bij de start.

Golikova finishte in een tijd van 37,27 seconden. Kok, Nederlands kampioene op deze afstand, gaf 0,25 seconde toe op de winnares. Titelhoudster Vanessa Herzog uit Oostenrijk reed de derde tijd: 37,56.

Femke Kok werd net geklopt op de 500 meter Ⓒ ANP/HH

Kanshebber Leerdam moest genoegen nemen met de vierde plek. De Nederlands sprintkampioene op de vierkamp had een matige start en kwam ook de laatste binnenbocht niet soepel door. Met een tijd van 37,70 hield ze de schade nog enigszins beperkt.

Jorien ter Mors, de vervangster van shorttrackkampioene Suzanne Schulting, reed met 38,08 de zevende tijd. De sprintsters rijden later op zaterdag nog de eerste 1000 meter. Op die afstand is Leerdam wereldkampioene.