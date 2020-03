Sebastian Langeveld verbaast zich over doorgaan Parijs-Nice

Het wielerpeloton is onderweg tijdens de 5e etappe van Parijs-Nice. Ⓒ AFP

GIRONA - Sebastian Langeveld zet vraagtekens bij het doorgaan van Parijs-Nice. „Ik ben geen expert, weet weinig van de medische achtergrond van het coronavirus, maar ik vind het onbegrijpelijk dat er nog wordt gefietst in Frankrijk. Overal in de wereld wordt van alles afgelast, en ondertussen rijdt er een peloton van meer dan honderd coureurs een wedstrijd. Dat is moeilijk te bevatten”, zegt de 35-jarige Lissenaar van EF Education First.