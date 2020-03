Canada niet naar Spelen, volop steun van sporters

„We erkennen de complexiteit van het uitstel, maar niets is belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van onze atleten en de internationale gemeenschap”, staat in een verklaring die door onder andere het COC naar buiten is gebracht.

Veel Canadese sporters steunen terugtrekking voor Spelen

De reacties van (oud-)sporters uit het Noord-Amerikaanse land waren grotendeels positief op het besluit niet mee te doen aan de Spelen. „Ik ben bijzonder trots”, meldde Hayley Wickenheiser met een Canadees vlaggetje naast die tekst op Twitter. De oud-ijshockeyster was een van de eerste atleten wereldwijd die zich kritisch uitliet over het plan de Spelen te laten doorgaan.

"Juiste keuze, maar dat maakt het niet makkelijker"

Zwemster Maggie MacNeil, vorig jaar lid van de gouden WK-estafetteploeg van haar land, beschreef haar gevoel op Instagram. „Soms heb je even een knuffel nodig. Ik weet dat dit het beste is voor de atleten en de hele maatschappij. Het is de juiste keuze, maar dat maakt het niet makkelijker.” Oud-zwemster Brittany Maclean betuigde op Twitter haar medeleven aan de sporters. „Mijn hart breekt voor al die atleten die zich met hart en ziel aan het voorbereiden waren op de Spelen. Maar ik ben zo blij met het leiderschap dat onze olympische bond heeft laten zien door de gezondheid voorop te stellen.”

Ook uit de tenniswereld kwamen positieve reacties. „Een moeilijk maar terecht besluit”, vond tennisser Vasek Pospisil. „Atleten kunnen wachten, sportevenementen ook. Dit is veel groter dan de sport.” En zijn collega Gabriela Dabrowski: „Deelnemen aan de Olympische Spelen was mijn hoofddoel, maar ik ondersteun dit besluit volledig. Ik hoop dat meer landen volgen”, schreef ze op Twitter. Dat deed inmiddels Australië dat haar sporters opriep zich dan maar voor te bereiden op eventuele Spelen in 2021.

"Dit is te vroeg"

Een tegengeluid kwam onder meer van van de hordeloopster Sage Watson. „Ik geloof in bescherming van onze levens maar dit is te vroeg”, schreef ze op Twitter. Langeafstandloper Justyn Knight had ook zijn bedenkingen. „Ik steun mijn land, hoe dan ook. Maar ik vind dat atleten zelf een beslissing moeten nemen als het om dit soort zaken gaat.”