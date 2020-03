Alle medewerkers F1-renstal McLaren in Australië uit quarantaine

De fabriek van McLaren in Woking blijft wel voorlopig gesloten.

Nadat bij één van de teamleden van McLaren het nieuwe coronavirus was aangetroffen, besloot de renstal zich terug te trekken voor de GP in Melbourne. Het was het begin van een flinke discussie over het al dan niet door gaan van de GP van Australië. Vlak voor de eerste vrije training werd er dan toch een streep gezet door de eerste race van het Formule 1-seizoen. Inmiddels zijn ook de grands prix van Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan afgelast vanwege het coronavirus.

De Formule 1-kalender telde dit jaar 22 wedstrijden. De organisatie hoopt nog 15 tot 18 races te kunnen plannen.