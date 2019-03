Buffon stopt met keepen bij Juventus

Buffon had eerder al herhaaldelijk laten doorschemeren dat dit zijn laatste jaar bij Juventus zou worden.

De gelouterde doelman sluit niet uit dat hij nog wel verder gaat bij een andere club. Buffon heeft verschillende aanbiedingen op zak. "Volgende week neem ik daar een beslissing over, na een paar dagen van rust en bezinning'', aldus Buffon. "Ik zal daarbij mijn gevoel volgen.''

25 jaar

De Italiaan staat zaterdag in eigen stadion tegen Hellas Verona voor het laatst onder de lat bij de 'Oude Dame'. Buffon speelde zeventien jaar bij Juventus. De ploeg uit Turijn pakte dit seizoen voor het vierde jaar op rij de 'dubbel' in Italië.

Buffon was maar liefst 25 jaar prof en speelde daarin 176 keer voor Italië. Hij werd met zijn land wereldkampioen in 2006. In de Serie A stond hij 689 keer tussen de palen, waarvan meer dan 500 keer voor Juventus.

Buffon zal in de geschiedenisboeken staan als een van de beste doelmannen uit de geschiedenis van het voetbal.