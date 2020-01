Liverpool en Van Dijk spotten met alle wetten

Virgil van Dijk Ⓒ BSR Agency

Op Liverpool staat dit seizoen geen maat. Zo dominant en onverslaanbaar als ze zijn. Het heeft mij enigszins verbaasd, omdat ik rekening hield met een lichte terugval rond de feestdagen. Vooral vanwege het overvolle programma, met tussendoor het WK in Qatar, de energie die Liverpool in iedere wedstrijd steekt en omdat trainer Jürgen Klopp voor de grote wedstrijden bijna altijd met dezelfde formatie speelt. Zeker in de aanval met Salah, Mané en Firmino, op het middenveld met Wijnaldum en Van Dijk in de verdediging. Toch houdt de ploeg het ritme vast, waarbij de honger ervan af spat. Heel knap.