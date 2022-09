Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe eigenaar Coley Parry wil rust bij Vitesse

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Coley Parry Ⓒ ProShots

ARNHEM - Het in 1892 opgerichte Vitesse heeft zijn lot gelegd in de handen van de Common Groep, de Amerikaanse investeringsgroep van Coley Parry. De 39-jarige Amerikaan, oorspronkelijk afkomstig uit Chicago, maar nu afwisselend woonachtig in Miami en Londen, ziet kansen om de sinds jaar en dag verlieslijdende club uit te bouwen tot een winstgevende investering. Op korte termijn predikt Parry, die ook het Engelse Leyton Orient en het Belgische Patro Eisden Maasmechelen in portefeuille heeft, rust. Er komt dan ook geen grootschalige reorganisatie of een managementwissel, wat je vaak ziet na zo’n overname.