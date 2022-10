Max Verstappen vol ongeloof na titel: ’Dit is heel emotioneel’

Om te vervolgen: „Ik heb wel mixed feelings, dit voelt heel gek. Eerst dat we de race winnen hier en dan het kampioenschap. Maar vooral ook denk ik: wat een jaar is het geweest. Ik ben iedereen zo dankbaar. Iedereen is hier ook, het hele team... Iedereen werkt zo hard, met zoveel motivatie om de auto sneller te maken.”

Verstappen kan het nauwelijks geloven. „Dit is heel emotioneel, om zo de tweede wereldtitel te pakken. Ik voel veel positieve druk wekelijks en ben trots dat we het hier konden doen.”

Emoties

Op de vraag welke meer emotie oproept, de eerste óf de tweede wereldtitel, heeft ’ie wel een antwoord. „De eerste is emotievoller, maar de tweede is misschien mooier. Omdat we zo’n bijzonder seizoen gehad hebben. Met al die 1-2’tjes. Dit is een heel speciaal jaar. Zulke jaren heb je niet vaak.”

Dat hij nu twee keer wereldkampioen is geworden, is heel bijzonder, weet hij ook. „Van kleins af aan zijn dat dingen die je niet ziet gebeuren. Ik ben wel blij dat het hier is gebeurd.„Een groot feest lijkt het niet te gaan worden. „Ik heb gepland om naar huis te gaan.”

Ben ik wereldkampioen?!

Het was in eerste instantie echter onzeker of de organisatie wel de juiste puntentelling had toegepast in de ingekorte race. Vlak nadat Verstappen zijn verhaal had gedaan over de race, werd hij erop geattendeerd dat hij wereldkampioen zou zijn geworden. „Wat kan ik zeggen? Ongelooflijk natuurlijk”, zei Verstappen, die daarna in de armen van zijn monteurs van Red Bull dook. Even later ontstond toch weer twijfel.

„Ben ik het nou of niet?”, zei Verstappen vlak voor de podiumceremonie tegen iemand van de organisatie. De bevestiging kwam even later alsnog.

Geen verzadiging

„Het was voor ons ook onduidelijk, want we wisten niet hoeveel punten we zouden krijgen; het volledige aantal of niet. Omdat de race niet is stopgezet, maar ondanks die lange onderbreking is uitgereden naar het einde, ben ik toch kampioen geworden”, verklaarde de tweevoudig wereldkampioen.

Verstappen is nog niet verzadigd. „Zolang Red Bull een goede auto heeft, heb ik het vertrouwen dat we voor het kampioenschap kunnen gaan. Dit jaar kunnen we ook nog het kampioenschap van de constructeurs binnenhalen en dat willen we heel graag. En verder zit ik nu dicht tegen dat record van dertien zeges in één seizoen aan. Ik wil proberen dat minimaal te evenaren.”