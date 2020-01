Ajax-aanvoerder Tadic: ’Elke week is week van de waarheid’

Dusan Tadic Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Dusan Tadic (31) is FC Groningen nog bijna elke dag dankbaar dat de club hem in 2010 kocht van Vojvodina en naar Nederland haalde. „Anders had ik nu waarschijnlijk niet voor Ajax gespeeld”, zegt de aanvoerder van de koploper van de Eredivisie, die in de aanloop naar FC Groningen-Ajax (morgen, 14.30 uur) een duidelijk ’maar’ laat volgen. „Sentimenten tellen niet. We moeten winnen om weer een stap naar de titel te zetten.”