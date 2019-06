Jean-Paul de Jong nieuwe trainer Roda JC

„Met De Jong heeft de club een trainer in huis gehaald die de Koempelmentaliteit kent en deze als geen ander weet te waarborgen”, meldt Roda op zijn website.

De Jong voetbalde jaren bij FC Utrecht en werd daar in 2015 assistent-trainer. Daarvoor had hij in de eerste divisie FC Eindhoven onder zijn hoede. Aan het einde van het seizoen 2014-2015 werd hij verkozen tot beste trainer van de eerste divisie.

Nadat Erik ten Hag naar Ajax ging werd De Jong hoofdcoach bij FC Utrecht. In september vorig jaar, na 25 wedstrijden als eindverantwoordelijke, stuurde FC Utrecht het clubicoon weg vanwege een gebrek aan chemie tussen de trainer en de spelersgroep.