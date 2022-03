Sport Kort: Golfer Luiten in top 10 voor slotdag in Johannesburg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Luiten in top 10 voor slotdag in Johannesburg

17.56 uur: Golfer Joost Luiten gaat de slotdag van het Steyn City Championship in Johannesburg in als nummer 10 van de ranglijst. De 36-jarige Nederlander had 69 slagen nodig voor zijn derde ronde. Met een totaal van 203 slagen (-13) staat hij op de gedeelde tiende plaats. Luiten, die zaterdag zes birdies en drie bogeys invulde op zijn scorekaart, zette de afgelopen dagen scores van 68 en 66 slagen neer.

De Zuid-Afrikaan Shaun Norris leidt het klassement met 193 slagen. Hij gaat de laatste ronde in met vier slagen voorsprong op zijn landgenoot Dean Burmester.

Darius van Driel neemt de gedeelde 69e plaats in met -5. Van Driel begon het toernooi uit de DP World Tour met een ronde van 65 slagen, maar viel terug in het klassement door rondes van 74 en 72 slagen. Daan Huizing haalde de 'cut' niet.

AC Milan-aanvaller Giroud vervangt Benzema in selectie Frankrijk

17.51 uur: Olivier Giroud is toch opgeroepen voor de Franse nationale ploeg. De spits van AC Milan is de vervanger van de geblesseerde Real Madrid-aanvaller Karim Benzema. Giroud (35), na Thierry Henry de topscorer van ’Les Bleus’, speelde op het EK van afgelopen zomer zijn laatste wedstrijd voor het Franse team.

Giroud speelt sinds juli in Milaan, waar hij in twintig competitiewedstrijden tot acht doelpunten kwam voor de koploper. Zo besliste de oud-speler van onder meer Chelsea en Arsenal de gewonnen toppers tegen Internazionale en Napoli.

Frankrijk speelt de komende interlandperiode oefenwedstrijden tegen Ivoorkust en Zuid-Afrika.

Herstelde Froome begint seizoen in Italiaanse wielerweek

17.23 uur: De Britse wielrenner Chris Froome, viervoudig winnaar van de Tour de France, keert komende week terug in het peloton. De 36-jarige Froome doet mee aan de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Die Italiaanse wielerweek bestaat uit vijf ritten.

Froome kwam begin oktober voor het laatst in actie, ook in Italië. Vanwege knieklachten moest de kopman van Israel - Premier Tech zijn start van het seizoen 2022 uitstellen. „Het was geen ideaal begin van het jaar”, zegt Froome. „Ik moest omgaan met een blessure, maar ik heb hard gewerkt om weer fit te worden. Gelukkig bleek het slechts een kleine tegenslag te zijn. Ik kijk uit naar het begin van mijn seizoen.”

Froome beleefde vorig jaar een teleurstellend eerste seizoen in Israëlische dienst. De Brit speelde in de Tour de France geen enkele rol van betekenis en eindigde in het klassement op de 133e plaats.

Na Frimpong valt ook Fosu-Mensah weg bij Bayer Leverkusen

16.27 uur: De Duitse voetbalclub Bayer Leverkusen heeft na Jeremie Frimpong ook Timothy Fosu-Mensah zien wegvallen. De Nederlandse verdediger raakte donderdag geblesseerd in de verloren return tegen Atalanta (0-1) in de achtste finales van de Europa League. Fosu-Mensah kampt volgens Leverkusen met een peesblessure in zijn rechterbovenbeen en staat weken aan de kant.

Teamgenoot Jeremie Frimpong raakte vorig weekend geblesseerd aan een enkel, in de thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln. De rechtsback, die deze maand voor het eerst was opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, kan de rest van dit seizoen niet meer meedoen.

Fosu-Mensah speelde deze jaargang zes keer als invaller mee in de Bundesliga bij Leverkusen, dat derde staat. Tegen FC Köln kwam de drievoudig international van Oranje in het veld als vervanger van Frimpong.

Honkballer Jansen maakt overstap naar Atlanta Braves

15.08 uur: Honkballer Kenley Jansen vervolgt zijn loopbaan bij de Atlanta Braves. De 34-jarige Antilliaanse pitcher komt over van de Los Angeles Dodgers. Jansen ondertekent een contract voor één jaar voor een bedrag van 16 miljoen Amerikaanse dollar, omgerekend 14,4 miljoen euro.

Jansen speelde sinds 2010 voor de Dodgers en werd drie keer uitgeroepen tot All-Star. In oktober 2020 wonnen de Los Angeles Dodgers, voor het eerst sinds 1988, de Amerikaanse Major League Baseball (MLB).

Eerste honkman Freddie Freeman maakt juist de overstap van Atlanta Braves naar LA Dodgers. Hij gaat een verbintenis aan voor zes jaar.

Zieke Messi mist uitwedstrijd PSG tegen AS Monaco

14.25 uur: Lionel Messi kan zondag niet meedoen in de uitwedstrijd van Paris Saint-Germain tegen AS Monaco. De 34-jarige Argentijn heeft al twee dagen griep en is niet op tijd fit, meldt de Franse topclub zaterdag. Ángel Di María, landgenoot van Messi, kan vanwege een hamstringblessure ook niet voetballen.

Verdediger Sergio Ramos is na de komende interlandperiode weer inzetbaar, verwacht PSG. De koploper in de Ligue 1 heeft de landstitel al bijna binnen. Met nog tien wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op Olympique Marseille en OGC Nice 15 punten.

Odermatt sluit wereldbeker af met vijfde zege op reuzenslalom

13.16 uur: Skiër Marco Odermatt heeft het wereldbekerseizoen op de reuzenslalom in stijl afgesloten. De Zwitser behaalde in Courchevel in Frankrijk zijn vijfde zege in acht wedstrijden op dat onderdeel.

Bij de drie wereldbekerwedstrijden die Odermatt niet won op de reuzenslalom, eindigde hij twee keer als tweede en een keer als derde. De skiër was daardoor al zeker van de eindzege in de wereldbeker op de reuzenslalom en ook kon hem de eerste plaats in de algemene wereldbeker al niet meer ontgaan. Bij de Spelen van Beijing won hij vorige maand op de reuzenslalom ook goud.

Lucas Braathen uit Noorwegen werd zaterdag tweede en Loïc Meillard, net als Odermatt een Zwitser, finishte als derde.

Bij de vrouwen ging de zege tijdens de laatste reuzenslalom van dit seizoen in de wereldbeker naar Andreja Slokar. De 24-jarige Sloveense bleef de Duitse Lena Dürr 0,48 seconde voor. De Slowaakse Petra Vlhova, die al zeker was van de wereldbeker op dit onderdeel, eindigde op 0,81 als derde.

Van Gool meldt zich bij WK indoor af voor 60 meter

11.24 uur: Joris van Gool doet zaterdag bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado niet mee aan de 60 meter. De Nederlandse atleet meldde zich af voor de series omdat hij zich niet fit genoeg voelt, meldt de Atletiekunie.

Van Gool was de enige Nederlandse deelnemer op deze afstand bij de mannen. Eind februari won de 23-jarige Tilburger bij de Nederlandse kampioenschappen indoor in Apeldoorn de 60 meter in een tijd van 6,61 seconden. Het was het vierde jaar op rij dat Van Gool op die afstand de nationale titel bemachtigde.

Van Gool behaalde in 2019 bij de EK indoor in Glasgow brons op de 60 meter.

VfL Bochum hoopt gooier drinkbeker snel te identificeren

11.18 uur: VfL Bochum hoopt snel te achterhalen welke supporter vrijdag een drinkbeker op het veld gooide in de competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Daarbij werd een grensrechter geraakt. De scheidsrechter staakte het duel.

„De focus ligt nu op het identificeren van de dader. De videobeelden worden nog onderzocht. VfL hoopt op een snelle opheldering en zal de politie actief ondersteunen bij haar onderzoek”, aldus VfL Bochum. De club zegt dat de dader een stadionverbod krijgt en ook de kosten moet betalen van een eventuele boete voor de club. Bochum verwacht een straf te krijgen van de Duitse voetbalbond.

„Iedereen die relevante informatie kan aandragen voor identificatie, vragen wij contact op te nemen met het politiebureau van Bochum”, aldus het bestuur van de Bundesligaclub verder.

Bochum stond met 2-0 achter op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt. De grensrechter is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bij hem lijkt mee te vallen.

Het was de achtste wedstrijd in de geschiedenis van de Bundesliga die definitief werd gestaakt en de derde in verband met voorwerpen die van de tribune werden gegooid.

IJshockeyers Frankrijk en Oostenrijk vervangen Rusland en Wit-Rusland

11.16 uur: De ijshockeyers van Frankrijk en Oostenrijk mogen in mei meedoen aan het wereldkampioenschap in Finland. De twee landen nemen de plaats in van Rusland en Wit-Rusland, die vanwege de invasie in Oekraïne zijn uitgesloten van deelname.

Frankrijk vervangt Rusland in groep A en treft daarin titelverdediger Canada, Duitsland, Zwitserland, Slowakije, Denemarken, Kazachstan en Italië. Oostenrijk is nu in plaats van Wit-Rusland ingedeeld in poule B en speelt tegen olympisch kampioen Finland, de Verenigde Staten, Tsjechië, Zweden, Letland, Noorwegen en Groot-Brittannië.

Uit beide poules plaatsen de eerste vier landen zich voor de kwartfinales.

Het WK ijshockey is van 13 tot en met 29 mei in Helsinki en Tampere.

Sedney en Tjin-A-Lim op WK naar halve finale 60 meter horden

10.25 uur: De Nederlandse atletes Zoë Sedney en Maayke Tjin-A-Lim hebben zich bij de wereldkampioenschappen indoor geplaatst voor de halve finales op de 60 meter horden, die zaterdagavond op het programma staan.

Sedney kwam in Belgrado in de series tot een tijd van 7,98 seconden. Tjin-A-Lim noteerde 8,11 seconden. Dat betekende een persoonlijk record. Van elke van de zes heats plaatsten de nummers 1 tot en met 3 zich voor de halve finales. Sedney en Tjin-A-Lim eindigden allebei als tweede.

De halve finales beginnen zaterdag om 18.15 uur.

Bendsneyder vijfde in kwalificatie in Indonesië

08.50 uur: Motorracer Bo Bendsneyder start zondag in de Grote Prijs van Indonesië in de klasse Moto2 vanaf de vijfde plek. De Brit Jake Dixon was zaterdag het snelst in de kwalificatie. Bendsneyder moest verder de Spanjaard Augusto Fernandez, de Brit Sam Lowes en Somkiat Chantra uit Thailand voor zich dulden.

De wedstrijd in Kuta is de tweede van het seizoen. Bij de openingsrace op het circuit van Losail in Qatar zette Bendsneyder twee weken geleden in de kwalificatie nog de zeventiende tijd neer. In de race eindigde hij toen als negentiende.

De 16-jarige motorcoureur Zonta van den Goorbergh, die dit seizoen zijn debuut maakt in de Moto2, begint zondag de race vanaf de 25e plek.

Basketballers LA Lakers behalen belangrijke zege in NBA

08.48 uur: De basketballers van de Los Angeles Lakers hebben in de NBA een kostbare overwinning behaald. De recordkampioen won na verlenging van de Toronto Raptors met 128-123. Daarmee behoudt LA Lakers in de stand van de Western Conference een voorsprong op de New Orleans Pelicans, die met 124-91 te sterk waren voor San Antonio Spurs. De Lakers staan negende, wat aan het einde van de reguliere competitie genoeg zou zijn voor deelname aan de play-offs.

LeBron James was met 36 punten de meest trefzekere speler aan de kant van de Lakers. Russell Westbrook had ook een groot aandeel in de zege. Hij zorgde in de slotseconde voor de gelijkmaker, waardoor een verlenging nodig was.

Bovenin de stand van de Western Conference behaalden de basketballers van Phoenix Suns hun 57e zege van het seizoen. Dat gebeurde tegen de Chicago Bulls: 129-102.

Titelverdedigster Badosa loopt finale in Indian Wells mis

08.30 uur: Paula Badosa is er niet in geslaagd de finale te halen van het masterstoernooi van Indian Wells. De Spaanse titelverdedigster moest in de halve eindstrijd haar meerdere erkennen in Maria Sakkari uit Griekenland. Het werd 6-2 4-6 6-1. Martina Navratilova blijft zo de laatste tennisster die het toernooi van Indian Wells twee keer op rij won, in 1990 en 1991.

Sakkari neemt het in de finale op tegen Iga Swiatek. De Poolse won met 7-6 (6) 6-4 van tweevoudig grandslamkampioene Simona Halep uit Roemenië. Swiatek stijgt door haar sterke prestaties sowieso naar de derde positie op de wereldranglijst en bij winst van de finale zelfs naar de tweede. „Het is echt boven mijn verwachtingen”, aldus Swiatek na haar zege.