Bernard Schuiteman, in het spoor van Don Leo

’Sportchef’ Bernard Schuiteman van Grasshopper Club Zürich. Ⓒ Via website Grasshopper Club Zürich

AMSTERDAM - Het is door de coronacrisis een lastig moment om het roer compleet om te gooien, maar toch is Bernard Schuiteman (46) erg content met de nieuwe wending die zijn leven heeft genomen. De oud-speler van onder andere Feyenoord, FC Utrecht en Cambuur Leeuwarden is de nieuwe technisch directeur van de roemruchte Zwitserse club Grasshopper Club Zürich, die momenteel actief is op het tweede profniveau in Zwitserland.