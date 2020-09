Analyse: Wat hebben ze in de afgelopen weken uitgespookt bij AZ?

Valentijn Driessen Ⓒ Telegraaf

Eerst de schlemiel van de afgelopen competitie en nu faalde AZ zelf. Het lukte niet op eigen kracht door te dringen tot de groepsfase van de Champions League. AZ heeft er ook niets te zoeken. Alles in de voorbereiding stond in het teken van de CL. Dat maakt de uitschakeling door Dinamo Kiev zuur, maar niet onterecht. Het roept de vraag op wat ze afgelopen weken hebben uitgespookt in Alkmaar. Na de ontsnapping tegen Viktoria Plzen maakte de ploeg met al z’n talenten weer een armoedige indruk.