Analyse: Mathieu van der Poel komt altijd bovendrijven

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

Alsof hij een dag eerder zichzelf in de BinckBank Tour niet helemaal uit elkaar had getrokken, zo hard scheurde Mathieu van der Poel door de finale van Luik-Bastenaken-Luik. Dat hij in de loodzware klassieker zelfs nog kracht over had om naar de zesde plaats te sprinten, was voor de tweede dag op rij een teken dat hij weer op een krankzinnig hoog niveau zit.