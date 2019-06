Stemming in Formule 1 loopt op niets uit

Veel teams klagen dit seizoen over de banden van Pirelli. Een stemming om terug te keren naar het bandenpatroon van 2018, met een dikker loopvlak, eindigde volgens geluiden in de paddock in 5-5. Er zouden minimaal zeven teams voor moeten zijn om de zaak erdoor te krijgen.

Alles blijft dus zoals het is. Naar verluidt stemden Mercedes, diens klantenteams Racing Point en Williams, en McLaren en Renault tegen een verandering. Van de topteams heeft Mercedes dit jaar de banden wel goed onder controle, zoals het team sowieso op alle fronten domineert.