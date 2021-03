’We zien wel waar Mathieu van der Poel zijn benen niet kan stilhouden’

„Mathieu is zoals altijd onze kopman als hij start. Maar we wachten ook het koersverloop wat af om eventueel te gaan schuiven met pionnen”, zo legt ploegleider Bart Leysen uit. „Wij hebben voor woensdag een sterke ploeg aan de start. Komt het tot een groepssprint dan kunnen we andere kaarten uitspelen. Jasper Philipsen is mee en ook Tilm Merlier. Dat zijn onze twee rappe mannen.”

Toch zal Van der Poel de koers van zijn ploeg voor een groot deel bepalen. „We zien wel waar die wil aanvallen en zijn benen niet kan stilhouden. De omgeving van de Kortekeer, Taaienberg en Stationsberg zal weer cruciaal zijn. En het scenario van de wedstrijd wordt toch niet door ons alleen geschreven.”

„De koers op zich is niet al te lastig”, vervolgt Leysen. „Waregem is Waregem gebleven en dat siert die wedstrijd. Het wordt ideaal koersweer met een beetje wind. Het is alleen afwachten hoe die staat en hoe hard die blaast. Het kan een mooie koers worden. Hopelijk trekken wij zonder kleerscheuren naar de Ronde van Vlaanderen.”