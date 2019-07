Marokko als groepswinnaar door in Afrika Cup

Marokko was al zeker van een plaats in de achtste finales na overwinningen op Namibië (1-0) en Ivoorkust (1-0). Hakim Ziyech had een basisplaats gekregen van bondscoach Hervé Renard, net als zijn ploeggenoot Noussair Mazraoui bij Ajax. Naast Boussoufa verschenen ook de in Nederland geboren Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat aan de aftrap voor Marokko.

Thulani Serero (Vitesse) speelde de hele wedstrijd voor Zuid-Afrika, waar Lars Veldwijk mocht invallen.

Ook Ivoorkust stelde een plaats in de achtste finales veilig. De winst op Namibië (4-1) volstond voor de tweede plaats in de groep. Max Gradel, Serey Dié, Wilfried Zaha en Maxwell Cornet scoorden voor Ivoorkust. Joslin Kamatuka trof bij een achterstand van 2-0 doel voor het al uitgeschakelde Namibië.

Zuid-Afrika moet afwachten of het met drie punten bij de beste vier nummers drie van zes poules hoort.