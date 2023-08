Kopie van truc Van Gaal mislukt: Australië na bizarre penaltyreeks naar halve finale

Het Nederlands elftal schreef er op het WK in 2014 historie mee: je keeper wisselen vlak voor een strafschoppenreeks en dan winnen. Negen jaar later, in eveneens een kwartfinale op het WK, heeft Frankrijk het trucje niet kunnen herhalen. Na een werkelijk waar absurde penaltyreeks won Australië met 7-6, nadat het na 120 minuten nog 0-0 was.

Soléne Durand komt het veld in. Ⓒ Getty Images