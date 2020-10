Video: Novak Djokovic slaat weer - dit keer per ongeluk - bal in gezicht lijnrechter

De 33-jarige Djokovic wist zich al voor de veertiende keer te plaatsen voor de kwartfinales. Alleen twaalfvoudig kampioen Rafael Nadal lukte dat ook.

De nummer 1 van de wereld heeft in vier duels pas 25 games verloren; in zijn eerste drie duels telkens 5 en nu tegen Chatsjanov 10.

In de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Pablo Carreño Busta en de Duitse qualifier Daniel Altmaier.

Djokovic sloeg per ongeluk nog een bal in het gezicht van een lijnrechter. Enkele weken terug, op de US Open gebeurde dat ook. Toen betrof het echter een bal die de Serviër uit frustratie wegsloeg. Hij werd daarop gediskwalificeerd.