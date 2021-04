Club Brugge wint door discutabele strafschop

Met aanvoerder Ruud Vormer, spits Bas Dost en vleugelaanvaller Tahith Chong in de basis kwam de ploeg van trainer Philippe Clement op achterstand via Zinho Gano, maar Eduard Sobol trok de stand al snel weer gelijk. Hans Vanaken bezorgde Club Brugge vanaf 11 meter de winst nadat Sobol wel heel makkelijk naar de grond ging. Overigens mag Brugge voor de winst ook Simon Mignolet bedanken. De doelman had in blessuretijd nog een knappe redding in huis op een inzet van Julien De Sart.

Club Brugge moest het in het Guldensporenstadion van Kortrijk doen zonder Noa Lang, die tegen Antwerp met twee gele kaarten uit het veld was gestuurd en vorige week op het EK met Jong Oranje een bovenbeenblessure opliep. De 21-jarige aanvaller staat voorlopig aan de kant. Lang is de topscorer van Club Brugge in de Jupiler Pro League met twaalf doelpunten. Mede daardoor staat de club fier aan kop in de competitie.