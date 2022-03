Sebastian Vettel mist GP Bahrein door corona, Nico Hülkenberg aangewezen vervanger

De 34-jarige Hülkenberg, geboren vlakbij de Nederlandse grens in Emmerich, stapt vrijdag bij de vrije trainingen voor het eerst in de auto van Aston Martin. De Duitser had jarenlang een vaste plek in de Formule 1, maar kreeg voor 2020 geen stoeltje. Hülkenberg reed dat seizoen wel enkele races als invaller bij Racing Point, het team dat nu Aston Martin heeft. Hij bezorgde de renstal toen 10 punten voor het WK. Vorig jaar werd Hülkenberg officieel als reservecoureur vastgelegd door de Britse renstal.

Vettel is de tweede coureur die positief test in Bahrein. Vorige week overkwam dat Daniel Ricciardo. De Australiër van McLaren moest daardoor de drie testdagen op het circuit van Sakhir overslaan. Woensdag meldde McLaren dat Ricciardo "een serie negatieve testen" had afgelegd en dus vrijdag kan beginnen aan het eerste raceweekeinde van het seizoen. De Nederlander Nyck de Vries, reservecoureur bij Mercedes, was een van de mogelijke kandidaten om in te stappen bij McLaren als Ricciardo niet op tijd hersteld zou zijn.

Vettel (34) reed vorig seizoen 43 punten bij elkaar voor Aston Martin. Hij eindigde op de twaalfde plaats in het WK-klassement. Vettel vormt dit seizoen opnieuw het rijdersduo van Aston Martin met de Canadees Lance Stroll.